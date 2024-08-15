У Курській області ЗСУ просунулися на 3 км на схід від Суджі, куди увійшли в понеділок. Бої тривали в кількох населених пунктах на схід від міста, зокрема в селищі Мирний, а також у селах Бондарівка і Михайлівка. Наразі ЗСУ встановили контроль над усіма цими територіями.

Про це написав військовий оглядач Юліан Рьопке на сторінці в соцмережі Х і для німецького видання Bild.

“Оскільки російські джерела ще 12 серпня заявляли про присутність ЗСУ в Мирному, а 14 серпня російські війська атакували українців у Бондарівці дальніми безпілотниками “Ланцет”, тепер я впевнений, що Україна захопила всю Суджу, а також два населених пункти, зазначених вище. ЗСУ також захопили Михайлівку. Село розташоване за 3 км на схід від Суджі”, – повідомив Рьопке.

За його даними, на північно-західному фланзі українського наступу ЗСУ увійшли в село Внєзапноє. Триває наступ на райцентр Кореневе і важкі бої з російськими військовими.

Також Рьопке зазначив, що сьогодні міноборони РФ заявило, що відкинуло ЗСУ на південному сході та відбило взяте напередодні українцями село Крупець.