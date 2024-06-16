В Серебрянському лісництві на Луганщині є просування Сил оборони. В результаті наступальних дій на цьому напрямку українські сили просунулися на 1 км в глибину та на 2 км по ширині фронту.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України у Facebook.

В повідомленні сказано, що 12-та бригада спеціального призначення “Азов” спільно з 1-ою бригадою оперативного призначення “Буревій” Національної гвардії України ще у минулому місяці, а саме 21 квітня, провели наступальні дії у Серебрянському лісництві.

“В результаті спільних дій, підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку”, – наголошують в “Азові”.

При цьому військові просять ЗМІ та суспільство не створювати інформаційний шум та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіа-служб 12-ої бригади “Азов” та 1-ої бригади “Буревій”, оскільки “успіх любить тишу”.

Раніше про вибиття окупантів з Серебрянського лісу писав заступник командира 12 бригади Національної гвардії “Азов” Святослав Паламар. Деякі позиції у Серебрянському лісі поблизу Кремінної були визволені бійцями бригади від російських окупантів. Згідно зі словами Назара Волошина, речника оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, ситуація на фронті є динамічною і постійно змінюється.