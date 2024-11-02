Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач також написав про зустріч з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою.

“Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО. На завершення розмови подякував генерал-лейтенанту Карелу Ржегку та, в його особі, уряду та народу Чеської Республіки за підтримку України та висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив”, — йдеться в дописі.