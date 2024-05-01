Як зазначили в угрупуванні, загальні втрати за квітень у росіян наступні:

Нагадаємо, що вчора, 30 квітня, як повідомляв Генштаб, українським силам вдалося завдати втрат російським військам у 1120 солдатів. Загальні ж втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення – 469 840 військових, стерджують в командуванні.