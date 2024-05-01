Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” (ОСУВ “Хортиця”).
Як зазначили в угрупуванні, загальні втрати за квітень у росіян наступні:
- особовий склад – 24 156;
- танки – 308;
- бойові бронемашини -671;
- гармати та міномети – 575;
- реактивні системи залпового вогню – 19;
- протитанкові засоби – 71;
- засоби протиповітряної оборони – 10;
- важкі вогнеметні системи – 1;
- автомобільна техніка – 871;
- спеціальна техніка – 12;
- кошти РЕБ – 92;
- безпілотники – 15 945;
- пункти управління безпілотниками – 12;
- укриття – 817;
- склади боєприпасів – 176;
- склади пально-мастильних матеріалів – 24.
Нагадаємо, що вчора, 30 квітня, як повідомляв Генштаб, українським силам вдалося завдати втрат російським військам у 1120 солдатів. Загальні ж втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення – 469 840 військових, стерджують в командуванні.
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