Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” (ОСУВ “Хортиця”).

Як зазначили в угрупуванні, загальні втрати за квітень у росіян наступні:

  • особовий склад – 24 156;
  • танки – 308;
  • бойові бронемашини -671;
  • гармати та міномети – 575;
  • реактивні системи залпового вогню – 19;
  • протитанкові засоби – 71;
  • засоби протиповітряної оборони – 10;
  • важкі вогнеметні системи – 1;
  • автомобільна техніка – 871;
  • спеціальна техніка – 12;
  • кошти РЕБ – 92;
  • безпілотники – 15 945;
  • пункти управління безпілотниками – 12;
  • укриття – 817;
  • склади боєприпасів – 176;
  • склади пально-мастильних матеріалів – 24.

Нагадаємо, що вчора, 30 квітня, як повідомляв Генштаб, українським силам вдалося завдати втрат російським військам у 1120  солдатів. Загальні ж втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення – 469 840 військових, стерджують в командуванні.

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