Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

“Черговий результат скоординованих дій Сил оборони: в порту “Кавказ” суттєво пошкоджений пором окупантів”, – ідеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України разом із підрозділами інших складових Сил оборони в порту “Кавказ” завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому “Славянин”.

“Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. “Славянин” – третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні. Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру”, – наголосили у Генштабі.

Як повідомлялось, 23 липня стало відомо, що уночі дрони атакували пором у порту “Кавказ”, серед екіпажу є постраждалі, одна людина загинула.