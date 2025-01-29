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ЗСУ уразили ракетний арсенал та нафтоперекачувальну станцію в РФ

29 січня 2025 року українські дрони, за інформацією джерел у Службі безпеки України (СБУ), атакували кілька важливих об'єктів на території Росії, зокрема ракетний арсенал у Тверській області.

Середа, 29 січня 2025, 19:22

Як повідомляє Hromadske, внаслідок удару по складу та трьох будівлях військової частини зафіксовано понад 20 вибухів. Місцеві жителі також повідомляли про евакуацію.

Окрім цього, безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції “Андреаполь”, що є важливою частиною Балтійської трубопровідної системи-2. У результаті атаки на станції стався розлив нафтопродуктів та пожежа, а також було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик і цистерни з присадками. Росіяни вимушені були зупинити магістральний трубопровід, який постачає нафту до терміналу “Усть-Луга” в Ленінградській області.

“СБУ спільно з Силами оборони продовжує відпрацювання по військових і логістичних об’єктах на території ворога, зменшуючи його здатність вести війну проти України”, — зазначили джерела в СБУ.

Теги: атака дронами, удар по російських НПЗ, удар по РФ

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