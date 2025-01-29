ЗСУ уразили ракетний арсенал та нафтоперекачувальну станцію в РФ

29 січня 2025 року українські дрони, за інформацією джерел у Службі безпеки України (СБУ), атакували кілька важливих об'єктів на території Росії, зокрема ракетний арсенал у Тверській області.

Як повідомляє Hromadske, внаслідок удару по складу та трьох будівлях військової частини зафіксовано понад 20 вибухів. Місцеві жителі також повідомляли про евакуацію.

Окрім цього, безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції “Андреаполь”, що є важливою частиною Балтійської трубопровідної системи-2. У результаті атаки на станції стався розлив нафтопродуктів та пожежа, а також було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик і цистерни з присадками. Росіяни вимушені були зупинити магістральний трубопровід, який постачає нафту до терміналу “Усть-Луга” в Ленінградській області.