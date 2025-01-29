ЗСУ уразили ракетний арсенал та нафтоперекачувальну станцію в РФ

Як повідомляє Hromadske, внаслідок удару по складу та трьох будівлях військової частини зафіксовано понад 20 вибухів. Місцеві жителі також повідомляли про евакуацію.
Окрім цього, безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції “Андреаполь”, що є важливою частиною Балтійської трубопровідної системи-2. У результаті атаки на станції стався розлив нафтопродуктів та пожежа, а також було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик і цистерни з присадками. Росіяни вимушені були зупинити магістральний трубопровід, який постачає нафту до терміналу “Усть-Луга” в Ленінградській області.
“СБУ спільно з Силами оборони продовжує відпрацювання по військових і логістичних об’єктах на території ворога, зменшуючи його здатність вести війну проти України”, — зазначили джерела в СБУ.
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