Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував підрозділам ракетних військ Збройних Сил України, які у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Висловлюю подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання! Сьогодні опівночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється», – повідомив Сирський.

Він зазначив, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ.

Так, раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій.

“Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів”, – наголосив Сирський.