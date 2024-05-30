ЗСУ успішно вразили поромну переправу російських окупантів у Криму, — Генштаб

Сьогодні вночі ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Росіяни активно використовували її для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ сьогодні, 30 травня.

Зазначається, переправу прикривали “сучасні” засоби російського ППО: “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”.

«Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників», — йдеться в повідомленні Генштабу.

У результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

“Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам’ятати: Крим – це Україна”, — підсумували в Генштабі ЗСУ.