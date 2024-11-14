Збройним силам України вдалося успішно відбити атаки російських військ на Куп'янському напрямку, зберігаючи місто під своїм контролем.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ, капітан Андрій Ковальов в коментарі Укрінформу.

Він запевнив, що російським окупантам не вдалося проникнути до Куп’янська, попри численні спроби.

“Всі атаки російських окупантів на цьому напрямку успішно відбиті. Російським загарбникам не вдалося увійти до Куп’янська. Місто під контролем Збройних сил України”, – повідомив Ковальов.

За даними Генштабу, 13 листопада 2024 року окупанти розпочали атаку на оборонні позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку, атакуючи в чотири хвилі. Російські війська використали близько 15 одиниць техніки, включно з танками, бойовими броньованими машинами та установкою для розмінування УР-77.

“Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином”, – зазначив Ковальов.

Завдяки професійним діям підрозділів Сил оборони України ворогу було завдано значних втрат: знищено всю бронетехніку та значну частину живої сили окупантів. Після невдалих спроб штурму, російські війська не намагалися повторити атаки ані вдень 13 листопада, ані зранку 14 листопада.

“Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу Збройних сил України”, – додав Ковальов.

Водночас аналітичний проєкт DeepState повідомив про нібито нові успіхи окупаційних військ РФ на сході України, зокрема заявляючи про можливий захоплення Іллінки та вхід до Куп’янська.