У розповіді Васькін відзначав відсутність організації та облаштування бойових позицій;

За словами військового, туди “вивозять непокірних, забирають у них телефони, вдень змушують працювати, а вночі, “як собак”, зачиняють у підвалі. Тих, хто зламався й “усвідомив”, відправляють на позиції зі зброєю. Тих, хто ні, — з лопатою”.

Сам боєць пробув там недовго і описує цей епізод так:

“Привезли мене зовсім в інше місце — як виявилося пізніше, “на виховні хати”. Розпитали, де служив. Сказали відключити телефон, сфотографували. Потім зайшов чоловік, назвався полковником і питає: “Знаєш, чого тебе сюди привезли?”. Кажу: “Не знаю”. Він засміявся й каже якомусь мужику: “Зачини його в підвалі”. Завели мене в підвал. Однак завдяки командиру взвода, який зрозумів, що щось нечисто, пробув я там недовго”.

На запит ZN.UA у своєму листі від 15 березня Міноборони відповіло, що тільки за тиждень з 28 січня по 5 лютого 2024 року на “гарячу лінію” міністерства надійшло 11 звернень зі скаргами на керівництво 25 ОСБ, які стосувались неправомірних дій посадових осіб військової частини.Повідомлялось, що звернення зареєстровані в системі електронного документообігу Міноборони і передані на подальше опрацювання до Генштабу ЗСУ для реагування та надання відповідей на них.

І ось відповідь Андрію Васькіну від Донецького зонального відділу ВСП Міноборони, зокрема й щодо “виховної хати”, куди його вивозили.

“Під час перебування в пункті збору військової частини *** в н.п. *** Донецької області відбулася повітряна тривога, під час якої військовослужбовці, які перебували на пункті збору, зобов’язані перебувати в підвалах та бліндажах, так як була ймовірність нанесення ракетного удару по н.п. *** Донецької області”, — йдеться у ній.

Виявляється, просто була повітряна тривога і керівництво посадило бійця в підвал, бо… турбувалось за його життя…