Утримання позицій українськими військами в Курській області РФ є складним завданням, але це вплине на кількість російських військ, які можуть бути перекинуті з фронту в Україні.

Про це пише NYT.

Росія неохоче виводить війська з сходу України, хоча деякі піхотні підрозділи були переміщені до Курської області. Проте бронетехнічні батальйони залишаються на місці, оскільки, за оцінками США, вони потрібні для відбиття можливого вторгнення.

Журналісти NYT попереджають, що українські військові можуть зіткнутися з труднощами у звільненні нових територій через прибуття російського підкріплення, а також утримання захоплених земель зробить їх вразливими до авіаударів.

Київ має розширити або утримати свої здобутки в Курській області, щоб змусити Москву перекинути сили з України.

Просування Збройних сил України сповільнилося через посилений опір російської армії, і невідомо, чи зможе Україна продовжити наступ, оскільки це залежить від наявності військ.