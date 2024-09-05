Сили оборони України успішно зупинили наступ російських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю CNN.

«За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ані на метр. Іншими словами, наша стратегія працює», — зазначив він.

Сирський також підкреслив, що українські війська позбавили росіян можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших ділянок фронту.

«Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися», — додав головнокомандувач.

27 серпня Сирський заявляв, що Покровський напрямок залишається «найгарячішим» місцем бойових дій, де відбуваються найбільш жорсткі бої. Щодня там фіксувалося понад 50 бойових зіткнень, а українські військові щодоби знешкоджують до 300 російських окупантів.