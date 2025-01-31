Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, внаслідок атаки пункт управління було знищено.
“Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику”, – зазначили у Генштабі.
Інші деталі операції поки не розкриваються.
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