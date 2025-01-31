Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ 31 січня завдали удару по командному пункту угруповання військ "Курськ" у місті Рильськ (Курська область, РФ).

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, внаслідок атаки пункт управління було знищено.

“Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику”, – зазначили у Генштабі.

Інші деталі операції поки не розкриваються.