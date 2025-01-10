Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що цей удар є частиною серії операцій, проведених впродовж поточного тижня по захоплених російськими військами об’єктах на Донеччині.
Водночас у Генеральному штабі зауважили, було вжито всіх необхідних заходів для уникнення ризиків для цивільного населення.
“Збройні Сили України готові і в подальшому рішуче знищувати загарбників”, — наголосили в Генштабі.
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