Збройні Сили України здійснили високоточний удар по пункту управління 3-го армійського корпусу російських окупаційних сил, розташованому в окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що цей удар є частиною серії операцій, проведених впродовж поточного тижня по захоплених російськими військами об’єктах на Донеччині.

Водночас у Генеральному штабі зауважили, було вжито всіх необхідних заходів для уникнення ризиків для цивільного населення.