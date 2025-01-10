Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що цей удар є частиною серії операцій, проведених впродовж поточного тижня по захоплених російськими військами об’єктах на Донеччині.

Водночас у Генеральному штабі зауважили, було вжито всіх необхідних заходів для уникнення ризиків для цивільного населення.

“Збройні Сили України готові і в подальшому рішуче знищувати загарбників”, — наголосили в Генштабі.