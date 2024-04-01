У суботу, 30 березня, російська армія розпочала, можливо, одну із найбільш масштабних танкових атак з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ворог втратив у бою третину своїх танків

Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела у ЗСУ.

Зазначається, що за кілька тижнів до штурму росіянам, очевидно, не вистачало транспортних засобів після того, як втратили сотні з них під час захоплення Авдіївки ще в середині лютого. Тому окупанти здебільшого розгорнули піхоту для наступу на захід від міста.

“Останніми днями ситуація змінилася. Тридцять шість танків і 12 бойових машин БМП 6-го танкового полку російської армії, що входив до складу 90-ї танкової дивізії, атакували вздовж дороги, що тягнеться від окупованого Росією Тоненького до західнішого підконтрольного Україні села Уманське”, – йдеться у повідомленні.

Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин і вдарила по ній, уразивши 12 танків і 8 БМП.

Наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненьке як “позиційні”, тобто жодна сторона значно не просунулась.

“Те, що українці могли перемогти таку велику та добре озброєну російську силу, свідчить про іншу тенденцію: попри нестачу боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону — часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і БПЛА“, – пише видання.