Сили оборони України нещодавно відновили контроль над позиціями на Торецькому напрямку. Водночас російські окупанти продовжують штурми в районі Торецька, Часового Яру та Курахового.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами від 26 січня, ЗСУ змогли просунутися на північний захід від Торецька.

“Сили оборони України недавно просунулися на Торецькому напрямку,” — зазначається у звіті ISW.

Однак 27 січня було зафіксовано просування російських військ поблизу Торецької шахти, розташованої на півночі міста.

Російські загарбники також активізували атаки в районах Диліївки, Кримського та Щербинівки протягом 26–27 січня.