Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Згідно з геолокаційними кадрами від 26 січня, ЗСУ змогли просунутися на північний захід від Торецька.
“Сили оборони України недавно просунулися на Торецькому напрямку,” — зазначається у звіті ISW.
Однак 27 січня було зафіксовано просування російських військ поблизу Торецької шахти, розташованої на півночі міста.
Російські загарбники також активізували атаки в районах Диліївки, Кримського та Щербинівки протягом 26–27 січня.
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