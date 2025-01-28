Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами від 26 січня, ЗСУ змогли просунутися на північний захід від Торецька.

“Сили оборони України недавно просунулися на Торецькому напрямку,” — зазначається у звіті ISW.

Однак 27 січня було зафіксовано просування російських військ поблизу Торецької шахти, розташованої на півночі міста.

Російські загарбники також активізували атаки в районах Диліївки, Кримського та Щербинівки протягом 26–27 січня.

 

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