Про це пише «Суспільне» з посиланням на джерело в Силах оборони.
За словами військових на цьому напрямку, це відбулося ще кілька тижнів тому.
Liga.net із посиланням на джерела у Генштабі ЗСУ також писала про відхід із Кринків. Однак, за даними видання, військові відішли і з селища Урожайне Донецької області.
За ранковими даними Генштабу ЗСУ, на Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Сили оборони відбили три штурми ворожої піхоти.
А на Времівському напрямку окупанти здійснили сім безрезультатних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.
Окремо про Кринки чи Урожайне — не згадувалося.
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