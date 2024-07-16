Українські підрозділи відійшли із села Кринки, що в Херсонській області.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на джерело в Силах оборони.

За словами військових на цьому напрямку, це відбулося ще кілька тижнів тому.

Liga.net із посиланням на джерела у Генштабі ЗСУ також писала про відхід із Кринків. Однак, за даними видання, військові відішли і з селища Урожайне Донецької області.

За ранковими даними Генштабу ЗСУ, на Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Сили оборони відбили три штурми ворожої піхоти.

А на Времівському напрямку окупанти здійснили сім безрезультатних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

Окремо про Кринки чи Урожайне — не згадувалося.