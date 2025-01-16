Українським Силам оборони вдалося відновити контроль над позиціями поблизу Успенівки. Водночас російські війська окупували село Нескучне.

За інформацією DeepState, ворог також просунувся в наступних напрямках:

Времівка;

Торецьке;

Котлине;

поблизу Удачного, Янтарного, Нововасилівки та Сухих Ялів.