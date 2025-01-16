За інформацією DeepState, ворог також просунувся в наступних напрямках:

  • Времівка;
  • Торецьке;
  • Котлине;
  • поблизу Удачного, Янтарного, Нововасилівки та Сухих Ялів.

“Сили Оборони України відновили положення біля Успенівки. Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів”, – йдеться в повідомленні. 