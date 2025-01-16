За інформацією DeepState, ворог також просунувся в наступних напрямках:
- Времівка;
- Торецьке;
- Котлине;
- поблизу Удачного, Янтарного, Нововасилівки та Сухих Ялів.
“Сили Оборони України відновили положення біля Успенівки. Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів”, – йдеться в повідомленні.
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