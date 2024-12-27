На тлі активних бойових дій в Україні стало відомо, що українські військові захопили пораненого північнокорейського солдата. Це перший задокументований випадок участі військових КНДР у війні на боці Росії.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Південнокорейська розвідувальна служба підтвердила факт затримання солдата.

“Через обмін інформацією в реальному часі з партнерською розвідорганізацією (ми) підтвердили факт затримання пораненого північнокорейського військовослужбовця та плануємо ретельно відстежувати подальший розвиток подій”, – йдеться у заяві розвідки Південної Кореї.

Раніше українське видання Мілітарний повідомило, що спецпризначенці ЗСУ захопили північнокорейського бійця в районі Курської області, де тривають бойові дії. Точну дату інциденту не вказано, але в мережі Telegram вже поширили фото пораненого солдата. Його стан та подальша доля поки залишаються невідомими.

Цей інцидент став першим задокументованим випадком взяття в полон солдата у війні проти України. За даними південнокорейських офіційних осіб, Росія вже залучила близько 11 тисяч військових з Північної Кореї, а також готує нові поставки військової техніки та додатковий контингент.