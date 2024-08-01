31 липня на східній околиці Донецької області, що за 16 кілометрів від лінії фронту, ЗСУ вперше збили російський літак за допомогою двокілограмового дрона.

Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що цьому передувало десять місяців невдалих спроб. Факт дальності вказує на те, наскільки важкою була операція.

Вага збитого літака становила 12 тонн, на його борту перебувало троє членів екіпажу. Мі-8 виконував ударні, транспортні та медично-евакуаційні місії.

Російські військові блогери припускають, що захисники “зловили” борт на підльоті. ЗМІ тим часом наголошує, що операція на цій відстані є дуже складною, тому не виключено, що безпілотник, який атакував літак, супроводжував інший БпЛА, який повинен був захоплювати та ретранслювати командний сигнал малої дальності.

Forbes зазначає, що враховуючи кількість FPV-дронів, які використовують щодня ЗСУ, загроза російським вертольотам може посилитися.

“Ймовірно, знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор українського безпілотника нарешті вразив російський вертоліт. Місяці промахів зрозумілі. Гелікоптер може летіти зі швидкістю понад 240 км на годину на висотах, що перевищують тисячі метрів – це надто швидко та надто високо, щоб двокілограмовий дрон міг зробити чистий постріл без величезної кваліфікації чи удачі з боку оператора”, – підкреслюють журналісти Forbes.

Медіа пояснює, що швидкість гелікоптера може сягати 240 км/год на висотах, що перевищують тисячі метрів. Для малих українських БпЛА це надто високого і надто швидко. Тож успіх цієї операції можна пояснити або професійністю українського оператора дронів, або удачею, або обома цими чинниками одночасно.