Україна офіційно підтвердила наявність у своїй армії лазерної зброї під назвою "Тризуб", яка здатна збивати цілі на висоті понад 2 км. Також активно розвивається проєкт із використання "дронів-маток", які здатні здійснювати глибокі удари на відстані до 70 км, несучи легкі ударні FPV-дрони.

Про це заявив командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, повідомляє Interfax-Україна.

“Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки”, – заявив Сухаревський на конференції “Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю”.

Сухаревський також наголосив, що Сили безпілотних систем активно працюють над масштабуванням і посиленням лазерної зброї, яка вже довела свою ефективність на полі бою.

Окремо командувач зосередив увагу на “дронах-матках” – носіях FPV-дронів, здатних виконувати складні завдання.

“Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-“матки”, носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об’єкти противника. Як на мене, це справді прорив”, – зазначив він.

Полковник додав, що Сили безпілотних систем, яким ще немає шести місяців, вже забезпечують оперативну підтримку на всій лінії фронту, охоплюючи як повітряні, так і наземні та морські компоненти. Сухаревський відзначив, що масштабування таких інновацій є ключовим завданням у майбутньому.