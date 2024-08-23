Українські військові за допомогою безпілотника підняли синьо-жовтий прапор у тимчасово захоплених росіянами Олешках Херсонської області.

Про це у Фейсбуці повідомили Сили оборони півдня.

“До Дня прапора України наші військовослужбовці зробили символічний, але надзвичайно важливий крок – за допомогою БпЛА встановили синьо-жовтий стяг в самому серці окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини”, – ідеться у повідомленні.

За словами військових, це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал загарбникам, що Україна завжди повертається на свою землю.

“Наша боротьба триває, кожен такий крок дає надію українському народу та наближає нас до перемоги”, – запевнили бійці.