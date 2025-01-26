Про це розповіли в 110 окремій механізованій бригаді.
Втім військові наголошують, що це не означає що ЗСУ повністю вийшли з міста, адже бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії Сил оборони наразі направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника.
Щодо загрози оточення українських підрозділів, у 110 ОМБр стверджують, що з тих районів, де існувала така загроза, ЗСУ вийшли. А ось росіянам продовжувати наступ з Великої Новосілки вже не вийде, оскільки увійшовши у Велику Новосілку, “ворог потрапив у вогняний мішок”.
Там, де перебувають зараз окупанти “спокою не буде, будь-який рух придушують снаряди та дрони”, попередили військові.
Щодо самої Великої Новосілки, то за даними 110 ОМБр, цілих будівель в населеному пункті не залишилось.
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