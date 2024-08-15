Про це повідомляє The Independent.
За даними британського ЗМІ, українські війська під час операції у Курській області взяли в полон російських солдатів, щоб використовувати їх для обміну на своїх цивільних.
Зокрема, один український полковник повідомив The Independent, що в полон потрапило до 2000 російських солдатів. Це не точні дані, однак про велику кількість полонених росіян у Курській області свідчать фото та відео.
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