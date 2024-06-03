Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин у коментарі для LIGA.net.
За словами Волошина, вчора бійці Сил оборони взяли 60 російських військових у полон поблизу Вовчанська.
Також станом на 2 червня ЗСУ контролюють близько 70% територій міста. У Вовчанську та околицях точаться жорстокі бої з ворогом.
“Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися, і тримають загарбників під вогневим контролем”, — сказав він.
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