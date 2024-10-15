Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що 1 артилерійський дивізіон — це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Тобто за 9 місяців поточного року ЗСУ знищили, умовно, 144 ворожі артбригади.
Найбільше техніки цього виду, за даними Генштабу, російська армія втратила 22 вересня цього року — тоді українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.
Оцінюючи вартість знищеної артилерії у щонайменше $8 мільярдів, Міноборони ґрунтувалося на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку.
“За $8 мільярдів, наприклад, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 обʼєктів охорони здоровʼя, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури”, — зазначили в Міноборони.
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