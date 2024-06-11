Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський поділився цією інформацією у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна.
“За період, який минув цього року, за ці пів року, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування”, – підкреслив Сухаревський.
Він також запевнив, що мета Володимира Зеленського щодо забезпечення українських захисників 1 мільйоном FPV-дронів у 2024 році буде не просто досягнута, а й перевищена.
Сухаревський зазначив, що в Україні існує чимало виробників дронів, однак не всі з них можуть виробляти продукцію у великих обсягах. З цієї причини розробляються спеціальні державні програми для розширення виробничих потужностей.
“Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки”, – додав командувач Сил безпілотних систем.
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