Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 6476 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 12145 (+16) од,
- артилерійських систем – 9669 (+28) од,
- РСЗВ – 984 (+0) од,
- засоби ППО — 671 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5),
- крилаті ракети — 1896 (+1),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од,
- спеціальна техніка — 1533 (+5).
Дані уточнюються.