Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 6476 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 12145 (+16) од,
  • артилерійських систем – 9669 (+28) од,
  • РСЗВ – 984 (+0) од,
  • засоби ППО — 671 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5),
  • крилаті ракети — 1896 (+1),
  • кораблі /катери — 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од,
  • спеціальна техніка — 1533 (+5).

Дані уточнюються.