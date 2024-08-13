Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Також українські захисники за добу знищили 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем.
Крім того, українські воїни ліквідували один засіб ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки.
- Генштаб: Від початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень
- Генштаб: За добу на фронті відбулося 124 боєзіткнення, з них 41 — на Покровському напрямку
- На війні за добу ліквідовано 1080 російських військових, — Генштаб