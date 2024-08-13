Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2024 року становлять близько 593 тисяч 160 осіб, зокрема за останню добу — ще 1160 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також українські захисники за добу знищили 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем.

Крім того, українські воїни ліквідували один засіб ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки.