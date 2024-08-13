Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22 24.02.22 13.08.2024 OPICHTOBHI BTPATИ nPOTИBHИKA CKЛAЛИ ~593160 +1160 oco6oBoro cKлaAy personnel 366 л. aircraft 328 reлиKonTepиB helicopters 8455+5 +5 TaHKиB tanks 13491 +19 6nЛA onepaTиeHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 16385 +17 6poHboBaHиxmawиH armoured personnel vehicle 2426 KpилaT. paKeTи cruise missiles 16764 +36 apTилepйcbKиxcиcTeл cиcTem artillery systems 28 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1146 PC3B MLRS 1 n.ABOAHΊ nИABoAH.4OBHИ 4oBHи submarines 22649 +59 aBTomo6илbHa TexHK Ta vehicles & fuel tanks uиcTepHи 3nMM 920+1 +1 3aco6иnno no anti-aircraft warfare systems 2806 +5 cneuиaлbHa TexиKa specialequipment special equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також українські захисники за добу знищили 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем.

Крім того, українські воїни ліквідували один засіб ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки.