Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:
особового складу -1460 осіб,
танків – 5 од,
бойових броньованих машин – 36 од,
артилерійських систем – 3 од,
засоби ППО – 1 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17 од,
спеціальна техніка – 2.
- 119 бойових зіткнень за добу: найбільше боїв на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках
- Генштаб: Протягом доби на фронті відбулося 192 бойових зіткнення
- Минулої доби російська армія втратила ще понад 1650 військових, — Генштаб