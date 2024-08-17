Зеленський наголосив, що Україна могла б ефективно зупинити російських загарбників, якби мала достатню дальність вогню.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Сьогодні Головком Сирський представив кілька доповідей, зосередившись на фронтових напрямках, зокрема на Донеччині, де спостерігається найбільша активність російських штурмів.

Він висловив подяку українським військовим за їхню відвагу та зусилля у захисті позицій і знищенні окупантів.

“Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою”, – промовив Президент.

Сирський підкреслив важливість надання необхідної зброї та підтримки для українських сил, а також закликав партнерів усунути бар’єри, які заважають ефективному послабленню російських позицій, акцентуючи на значенні далекобійності для вирішення стратегічних завдань війни.