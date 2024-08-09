7 серпня українські сили просунулися на 10 км вглиб Курської області Росії, прорвавши дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

Про це повідомив речник УДА “Південь” Сергій Братчук, стверджують ЗМІ

Було прорвано дві лінії укріплень, на будівництво яких, окрім купи грошей, витратили 2.5 роки.

Українська бронетехніка зайняла позиції вздовж траси 38К-030, приблизно за 10 км від кордону.

Російські джерела повідомляють, що українські сили захопили 45 км² території в Курській області з початку операції 6 серпня, а також 11 населених пунктів, зокрема Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликово, і продовжують діяти в Любимівці.

Інформація оновлюється.