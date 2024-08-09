Про це повідомив речник УДА “Південь” Сергій Братчук, стверджують ЗМІ

Було прорвано дві лінії укріплень, на будівництво яких, окрім купи грошей, витратили 2.5 роки.

Українська бронетехніка зайняла позиції вздовж траси 38К-030, приблизно за 10 км від кордону.

Російські джерела повідомляють, що українські сили захопили 45 км² території в Курській області з початку операції 6 серпня, а також 11 населених пунктів, зокрема Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликово, і продовжують діяти в Любимівці.

Інформація оновлюється.

  • За добу ЗСУ прорвали оборонні укріплення Курської області, на які було виділено більше 15 млрд рублів
  • Українська армія вміє дивувати, — Зеленський
  • Менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року, — The Telegraph