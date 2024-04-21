Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого у підписаних контрактах, не потрапить до України до весни наступного року.

Більше половини військового фонду України в 900 мільйонів фунтів стерлінгів, яким керує Міністерство оборони Великобританії, не було використано через бюрократичні затримки з видачею контрактів.

Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, налічує дев’ять країн серед своїх донорів. Критики стверджують, що доставка зброї на передову йде повільно.

З 900 мільйонів фунтів стерлінгів, пожертвуваних урядами за останні два роки, з яких 500 мільйонів фунтів стерлінгів надійшло від Великобританії, лише 404 мільйони фунтів стерлінгів було виділено або витрачено.

Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого у підписаних контрактах, не потрапить до України до весни наступного року.

Про це пише The Guardian.

За словами представників Міноборони, затримки були викликані необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які подали заявки на контракти.

Джон Хілі, тіньовий міністр оборони, звинуватив міністерство оборони у тому, що воно діє «повільно».

Він сказав: «Великобританія єдина у підтримці України та проти російської агресії. Оскільки Росія посилює свої напади на Україну, її союзники мають пришвидшити військову підтримку. «Натомість уряд Великобританії зволікає з передачею вкрай важливого нового обладнання до рук українців. Прискорення цього процесу матиме нашу підтримку лейбористів, оскільки щодо військової допомоги Великобританії Україні та зміцнення союзників по НАТО уряд отримував – і продовжуватиме отримувати – найповнішу підтримку лейбористів». Він додав: «Цього року може відбутися зміна уряду на лейбористів, але не зміниться рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його військові злочини».

Міжнародний фонд для України було створено у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та оснащення України після російського вторгнення у лютому того ж року.

Він був задуманий як «гнучкий фонд із низькою бюрократією», керований Міністерством оборони від імені виконавчої групи, до якої входять Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва.

Гроші виділили Данія (133 мільйони фунтів стерлінгів), Ісландія (3 мільйони фунтів стерлінгів), Литва (5 мільйонів фунтів стерлінгів), Нідерланди (110 мільйонів фунтів стерлінгів), Норвегія (119 мільйонів фунтів стерлінгів), Швеція (26 мільйонів фунтів). Австралія (26 мільйонів фунтів стерлінгів) та Нова Зеландія. (4 мільйони фунтів стерлінгів).

Міністр оборони Грант Шаппс активно прагнув залучити більше країн, але досвід фонду у розподілі коштів ризикує відлякати потенційних донорів.

Президент України Володимир Зеленський останніми тижнями відкрито висловлювався про вплив уповільнення поставок західної зброї на лінію фронту. Росія неухильно просувається вперед і відсутність української ППО була названа серйозною проблемою для Києва.

У січні було оголошено тендер на раунд контрактів протиповітряної оборони та військово-морського потенціалу. На даний момент дане обладнання включає понад 100 безпілотних авіаційних систем та 80 важких транспортних засобів, призначених для знищення російських невибухонебезпечних перешкод та допомоги у будівництві оборонних позицій та радарів ППО.

Представник Міноборони заявив:

«Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, є найбільшим фондом такого роду і регулярно постачає зброю для задоволення найнагальніших потреб України, включаючи можливості протиповітряної оборони, безпілотники та обладнання для розмінування. Наразі дев’ять країн пообіцяли виділити 900 мільйонів фунтів стерлінгів. «На вимоги Міжнародного фонду для України було отримано тисячі відповідей від промисловості, кожну з яких довелося розглядати індивідуально. Ми не виправдовуємо себе тим, що подбали про те, щоб це було зроблено правильно і таким чином, щоб найефективніше допомогти Україні».