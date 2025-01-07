7 січня 2025 року Збройні Сили України провели високоточну атаку по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти російської армії, розташованому в районі населеного пункту Біла, що в Курській області Російської Федерації.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

“Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Біла (Курська область)”, – йдеться у повідомленні.

Цей удар є частиною регулярних бойових операцій, які здійснюють підрозділи Сил оборони України на території Росії. За словами представників Генштабу, такі вогневі ураження стали невід’ємною складовою стратегії, спрямованої на знищення важливих військових об’єктів, що становлять загрозу для безпеки України.

“Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території російської федерації”, – підкреслили у військовому відомстві.

Збройні Сили України наголосили на тому, що будуть використовувати всі доступні засоби для знищення ворожих формувань, що загрожують безпеці громадян держави. Це також підтверджує постійну готовність українських військ до рішучих дій на будь-якому етапі війни.

“Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України”, – зазначили у заяві.