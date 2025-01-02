Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що при проведенні операції було вжито всіх необхідних заходів для мінімізації загроз для цивільного населення.
У Генштабі наголосили, ці вогневі удари спрямовані, насамперед, на ослаблення здатності та намірів Російської Федерації проводити терористичні акти проти мирного населення України.
“Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора”, — йдеться у заяві.
- Україна потребує ефективної стратегії для боротьби з російськими шахедами, — Ігор Луценко
- Уламки дрона спричинили загоряння будівлі у Печерському та Святошинському районах Києва: семеро людей постраждало, дві загинуло
- У новорічну ніч сили ППО ліквідували 63 дрони