Сьогодні, 2 січня, Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Росії у населеному пункті Мар’їне, Курська область.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що при проведенні операції було вжито всіх необхідних заходів для мінімізації загроз для цивільного населення.

У Генштабі наголосили, ці вогневі удари спрямовані, насамперед, на ослаблення здатності та намірів Російської Федерації проводити терористичні акти проти мирного населення України.