Збройні сили України завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу в місті Кам'янськ-Шахтинський, що у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

“Дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України. Збройні Сили України оперативно реагуватимуть на будь-яку загрозу українському народу”, – зазначили в СтратКомі.

Зазначається, що підприємство, яке зазнало атаки, спеціалізувалося на виробництві твердого ракетного палива для балістичних ракет. Саме ці ракети російські військові використовують для ураження об’єктів цивільної інфраструктури України, серед яких лікарні, житлові будинки та електростанції.