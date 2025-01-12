Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“Сьогодні Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.
Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку”, — йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, 10 січня ЗСУ завдали удару по пункту управління 3-го армійського корпусу російських збройних сил у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області.
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