Сьогодні, 8 січня, українські війська вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Харцизьк Донецької області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“Сьогодні Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти українських військових і цивільного населення, зокрема мешканців Курахового.

У Генштабі зауважили, під час операції було вжито всіх необхідних заходів для мінімізації ризиків для цивільних осіб.