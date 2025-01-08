Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
“Сьогодні Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти українських військових і цивільного населення, зокрема мешканців Курахового.
У Генштабі зауважили, під час операції було вжито всіх необхідних заходів для мінімізації ризиків для цивільних осіб.
- ЗСУ завдали удар по командному пункту морської піхоти РФ у Курській області
- ЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів у Курській області
- Український пілот F-16 встановив рекорд, збивши шість російських ракет за один виліт