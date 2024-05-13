Про це бригада повідомляє у Facebook.
Як зазначається, вартість одного такого “Алігатора” — 16 млн доларів.
“Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу”, — йдеться в повідомленні.
Українські захисники 47-ї окремої механізованої бригади "приземлили" російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Про це бригада повідомляє у Facebook.
Як зазначається, вартість одного такого “Алігатора” — 16 млн доларів.
“Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу”, — йдеться в повідомленні.