Про це бригада повідомляє у Facebook.

Як зазначається, вартість одного такого “Алігатора” — 16 млн доларів.

“Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу”, — йдеться в повідомленні.

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