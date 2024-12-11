На ділянці площею близько 10 квадратних кілометрів у Курській області російські війська зазнали масштабних втрат, втративши до 90 одиниць техніки під час невдалих спроб штурму українських позицій.

Про це повідомляє Forbes.

Російське командування зосередило на цій ділянці 60 тисяч військових, включаючи північнокорейські підрозділи, сподіваючись досягти успіху до політичних змін у США, зокрема можливої інавгурації Дональда Трампа.

Проте масовані атаки на ключові точки, такі як селище Зелений Шлях, завершилися значними втратами. У перший етап операції, який тривав з листопада, українські сили знищили техніку противника у співвідношенні 4:1.

Росіяни втратили тисячі військових і техніки, намагаючись просунутися в умовах укріпленої оборони ЗСУ. Українська артилерія, дрони та мінні поля зупиняють наступи, завдаючи російським військам невиправдано високих втрат. Експерти відзначають, що Кремль витрачає ресурси на невеликі тактичні здобутки, які не компенсують втрат.

Водночас Україна отримала новий пакет допомоги від США на суму 61 мільярд доларів, що дозволяє підтримувати оборону і вирішувати внутрішні проблеми, такі як покращення логістики, мобілізації та командних структур.

Експерти стверджують, що, попри незначні тактичні успіхи, російська армія демонструє ознаки виснаження, а її тактика веде до можливого колапсу на фронті. Україні ж необхідно ефективно використовувати ресурси та виправляти внутрішні недоліки, щоб зміцнити свої позиції в умовах глобального тиску та можливих змін у міжнародній підтримці.