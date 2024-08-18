Повітряні сили Збройних Сил України знищили ще один міст на Курському напрямку.

Про це повідомив командувач ПС Збройних Сил України Микола Олещук.

Курський напрямок: авіація Повітряних Сил завдала точних ударів, знищуючи логістичні можливості ворога, що позитивно впливає на бойові дії. Подяка льотчикам за їхній професіоналізм, написав Олещук.

У п’ятницю, 16 серпня, авіація Повітряних сил Збройних Сил України знищила міст через річку Сейм в районі Глушкового на території Курської області РФ.