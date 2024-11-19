У ніч на 19 листопада українські захисники успішно вдарили по арсеналу російської армії у Брянській області, завдавши серйозних втрат окупантам.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Зазначається, що вогневе ураження було нанесено по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев.

У результаті удару зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію, що свідчить про масштабні пошкодження складів із боєприпасами.

“Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме. Далі буде…” – йдеться в повідомленні.

Цей успішний удар демонструє високу ефективність дій українських сил оборони у протидії агресору та завданні йому стратегічних втрат.