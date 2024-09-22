Про це пише естонське видання ERR.

За даними видання, яке посилається на полковника Антса Ківісельга, додаткові боєприпаси перевезли на склад у Торопець незадовго до атаки безпілотників і вони ще зберігались не в приміщені, а на подвір’ї. Внаслідок атаки знищено близько 750 тисяч боєприпасів загальною вагою 30 тисяч тонн.

Згідно з оцінкою естонської розвідки, в середньому Росія витрачає близько 10 тисяч боєприпасів щотижня.

Відтак військовий стверджує, що це був запас російських військ на 2-3 місяці.

«Найближчими тижнями ми побачимо наслідки цих втрат на фронті», — зазначив Ківісельг.
Удари по об’єктах у росії

Нагадаємо, Сили оборони уразили два військові арсенали збройних сил Росії на російській території. Під атакою військових опинилась і російська радіолокаційна станція. Також СБУ завдала удару по військовому аеродрому «Шайковка» у Калузькій області РФ.

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