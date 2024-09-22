Українські дрони знищили близько 750 тисяч боєприпасів загальною вагою 30 тисяч тонн.

Про це пише естонське видання ERR.

За даними видання, яке посилається на полковника Антса Ківісельга, додаткові боєприпаси перевезли на склад у Торопець незадовго до атаки безпілотників і вони ще зберігались не в приміщені, а на подвір’ї. Внаслідок атаки знищено близько 750 тисяч боєприпасів загальною вагою 30 тисяч тонн.

Згідно з оцінкою естонської розвідки, в середньому Росія витрачає близько 10 тисяч боєприпасів щотижня.

Відтак військовий стверджує, що це був запас російських військ на 2-3 місяці.

«Найближчими тижнями ми побачимо наслідки цих втрат на фронті», — зазначив Ківісельг.

Удари по об’єктах у росії

Нагадаємо, Сили оборони уразили два військові арсенали збройних сил Росії на російській території. Під атакою військових опинилась і російська радіолокаційна станція. Також СБУ завдала удару по військовому аеродрому «Шайковка» у Калузькій області РФ.