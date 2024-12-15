Фото: Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу противник також втратив:

  • танків — 12 од,
  • бойових броньованих машин — 32 од,
  • РСЗВ — 3 од,
  • артилерійських систем — 26 од,
  • засоби ППО — 2 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 127,
  • крилаті ракети — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 181 од,
  • спеціальна техніка – 4.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили 90 російських машин на ділянці площею 10 квадратних кілометрів у Курській області.

  • Росіяни завдали за добу 429 ударів по населених пунктах Запоріжжя: постраждали двоє людей
  • ЗСУ біля населеного пункту Шевченко дали бій окупантам й ті відступили до посадок, — DeepState
  • Окупанти атакували службовий автомобіль “Укрпошти” на Миколаївщині: водій дістав поранення