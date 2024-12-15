Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За минулу добу противник також втратив:
- танків — 12 од,
- бойових броньованих машин — 32 од,
- РСЗВ — 3 од,
- артилерійських систем — 26 од,
- засоби ППО — 2 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 127,
- крилаті ракети — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 181 од,
- спеціальна техніка – 4.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили 90 російських машин на ділянці площею 10 квадратних кілометрів у Курській області.
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