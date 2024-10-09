На лінії фронту впродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення, найбільше - на Курахівському і Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог намагався чотири рази штурмувати в районах Вовчанська і Стариці. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагався вклинитися в оборону України поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку українські захисники відбивали два штурми російських загарбників – поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

Генштаб інформує, що на Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 37 штурмових і наступальних дій окупантів у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була поблизу Селидового та Лисівки, зауважили у Генштабі.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Катеринівки й Антонівки. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів позицій Сил оборони в районі Богоявленки.

Зазначається, що на Оріхівському напрямку війська РФ два рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив шість атак.

Тим часом триває операція українських Сил оборони у Курській області. За даними Генштабу, російська авіація за минулу добу завдала 10 авіаударів одинадцятьма КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію для обстрілів українських населених пунктів.

Українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони та командний пункт російських загарбників.