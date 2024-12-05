Про це повідомляє DeepState.
Натомість російські окупаційні війська захопили село Благодатне в Донецькій області.
Окрім цього, ворог просунувся в районах Костянтинополя, Сухих Ялів, Старих Тернів, Новопустинців та Єлизаветівки в Покровському районі. а також у районі Часового Яру, що на Бахмутщині.
Окупанти мали успіхи у районі Часового Яру на Донеччині.
Також зафіксовано просування російських сил поблизу населених пунктів Пушкіне і Шевченко в Покровському районі та біля Зорі в Краматорському районі.
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