Минулої доби Сили оборони відновили контроль над Новим Комаром на Донеччині. Натомість окупантам вдалося просунутися на кількох напрямках.

Про це повідомляє DeepState.

Натомість російські окупаційні війська захопили село Благодатне в Донецькій області.

Окрім цього, ворог просунувся в районах Костянтинополя, Сухих Ялів, Старих Тернів, Новопустинців та Єлизаветівки в Покровському районі. а також у районі Часового Яру, що на Бахмутщині.

Окупанти мали успіхи у районі Часового Яру на Донеччині.

Також зафіксовано просування російських сил поблизу населених пунктів Пушкіне і Шевченко в Покровському районі та біля Зорі в Краматорському районі.