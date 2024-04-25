Радники з національної безпеки та високопосадовці з усього світу зустрінуться в Досі на вихідних, щоб обговорити плани саміту щодо умов України для припинення війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ця зустріч, яка буде передвістком майбутнього саміту в Швейцарі в червні, об’єднає представників G7 та країн Глобального Півдня.

Попередні зустрічі залучали широкий спектр країн, включаючи країни Перської затоки, G20 та БРІКС.

Склад учасників зустрічі в Досі ще не остаточно сформований. Росію не запрошено, також поки незрозуміло, чи буде присутній Китай.

Участь Китаю в цьому процесі вважається ключовою для успішного саміту, враховуючи його вплив на Росію.

Китай брав участь лише в одній із попередніх зустрічей, яка відбулася в Саудівській Аравії в серпні 2023 року. Пекін і кілька інших країн, які входять до групи БРІКС, наполягають на запрошенні Росії до участі в дискусіях.