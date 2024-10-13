Про це повідомив німецький телеканал ZDF.

Зазначається, що президент США Джо Байден планує 17 жовтня прибути до Німеччини з візитом, який раніше відклали через ураган “Мілтон”. При цьому програма візиту американського лідера буде значно скорочена та обмежена лише одним днем — п’ятницею 18 жовтня.

Це означає, що зустрічі у форматі “Рамштайн” найближчим часом не відбудеться. Хоча підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

За інформацією журналіста видання ZDF, подальші рішення у форматі “Рамштайн”, найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський казав про те, що саме на «Рамштайні» найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту Плану перемоги, особливо воєнних пунктів.