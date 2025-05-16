16 травня в Стамбулі відбулася важлива зустріч між делегаціями Росії та України, яка привернула увагу світових медіа. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності безумовного припинення вогню, в той час як Міністерство закордонних справ Туреччини підкреслило, що ця зустріч має на меті визначити дату майбутніх переговорів між лідерами обох країн. Аналіз іноземних видань щодо цих перемовин виявив різноманітні думки та прогнози.

New York Times акцентує увагу на “хаотичній дипломатії”, що відбулася 15 травня, коли сторони не змогли домовитися про зустріч, що свідчить про серйозні розбіжності між Москвою та Києвом. У статті також згадується, що президент США Дональд Трамп, який обіцяв швидке завершення конфлікту, почав тиснути на Україну, в той час як європейські партнери закликали США посилити тиск на Росію.

CNN зазначає, що мирний процес між Росією та Україною відбувається в руслі, яке вигідне Кремлю – повільно і з ініціативою з боку Москви. Білий дім, на думку видання, не робить достатньо для прискорення переговорів. Кремль не боїться санкцій і тиску з боку Європи, а Путін готовий ризикувати, щоб зустрітися з Трампом, адже той стверджує, що “нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося”.

В цих умовах українська влада повинна продемонструвати готовність до “будь-яких кроків для сприяння миру”, щоб адміністрація США не вийшла з мирного процесу і не обмежила допомогу Україні. Видання підкреслює, що рішення Зеленського про переговори з російською делегацією та призначення міністра оборони Умєрова головою української сторони було спрямоване на підтримку Трампа.

Італійське видання Corriere della Sera вважає, що Путін насправді більше зацікавлений у припиненні бойових дій, ніж це демонструє публічно. Російська економіка після трьох років війни перебуває в складному стані, а сам Путін, хоч і виглядає авантюристом, ретельно прораховує свої кроки. Новий термін Трампа змінив пріоритети Кремля: Путін не проти продовження війни, але вважає важливішим зберегти новий рівень відносин зі США, що може призвести до вигідних угод у сферах енергетики.

Французьке видання Le Figaro робить три основні висновки з перемовин у Стамбулі: по-перше, дипломатичний процес активізується, і його варто підтримувати; по-друге, Європа знову глибоко залучена у війну в Україні, оскільки дії Трампа змусили її взяти на себе відповідальність за підтримку Києва та діалог з Москвою; по-третє, участь США у підготовці зустрічі не ставить під сумнів стратегічну мету Трампа – примирення з Путіним.

У Польщі, незважаючи на наближення президентських виборів, також звертають увагу на ці перемовини. Філософ і репортер Єжи Хащинський у колонці для Rzeczpospolita зазначає, що Путін продовжує “ту саму гру”, а Європа дозволяє йому це робити, оскільки не погрожує санкціями, які могли б серйозно вплинути на російську економіку. Він вважає, що Європа перекладає відповідальність на США, які можуть ввести 500% тарифи на російський експорт, але це не обов’язково станеться за адміністрації Трампа.

Репортер Вацлав Радзівінович у Gazeta Wyborcza називає російську делегацію “третьосортними чиновниками”, а голову делегації Володимира Мединського – “міністром міфології”. Росія намагається просувати міф про “успішний Стамбул” 2022 року, коли Україна нібито зірвала угоду під тиском Британії. Мединський, за словами автора, не має великого впливу в Кремлі, але виконує роль підтримки цієї міфології, щоб змусити Україну погодитися на російські умови, які Москва не має наміру змінювати.

Бразильський президент Лула де Сілва перед перемовинами закликав Путіна особисто взяти участь у переговорах з Україною. Бразильське видання O Globo зазначає, що Путін ніколи не планував особистої зустрічі із Зеленським, а його мета – продемонструвати контроль над війною, нормалізувати відносини з США та виграти час для захоплення нових територій в Україні.

Японський мовник NHK поспілкувався з експертом Казухіро Ісікавою, який відзначив протиріччя між сторонами: Росія прагне почати переговори, тоді як Україна вимагає припинення вогню. Вони “змагаються за ініціативу в дипломатії”. Ісікава підкреслив, що переговори не можуть завершитися за один день, і зараз важливо визначити, чи рухатися до миру, чи загострити конфлікт.

Турецький професор Фуркан Кая в аналітичній статті для Anadolu зосередився на ролі Туреччини як посередника. Він наголосив, що Туреччина є єдиною країною, яка одночасно є членом НАТО та має міцні відносини з Росією. Вона вже виступала посередником у 2022 році та під час угоди про експорт українського зерна через Чорне море. Роль президента Ердогана як посередника зміцнила дипломатичну довіру до Туреччини в Європі, а перемовини у Стамбулі можуть підвищити репутацію країни як нейтрального, але активного гравця у глобальній політиці, створюючи дипломатичний міст до багатополярного світу.