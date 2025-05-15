В Анталії, Туреччина, відбулася важлива зустріч між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Основною темою обговорення стало мирне врегулювання конфлікту в Україні та визначення подальших кроків для забезпечення стабільності в регіоні.

Андрій Сибіга підкреслив, що його метою було донести до американських партнерів бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних ініціатив. Міністр зазначив, що цей тиждень є критично важливим для координації дій між країнами.

Під час переговорів обговорювалися «логіка подальших кроків» та українські підходи до мирного процесу. Сибіга акцентував на необхідності, щоб Росія відповіла на конструктивні пропозиції України. Він зауважив, що Москва поки що не виявила готовності до діалогу, і підкреслив, що відмова від миру має свої наслідки.

Міністр також висловив вдячність Сполученим Штатам за їх активну участь у мирних зусиллях, підтвердивши відданість Україні співпраці на основі взаємних інтересів.

14 травня Андрій Сибіга прибув до Анталії за запрошенням турецького колеги Хакана Фідана. В рамках візиту планувалися зустрічі з міжнародними партнерами для координації дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого миру.

Щодо мирних переговорів, які відбулися у Стамбулі 15 травня, варто зазначити, що на зустрічі «коаліції охочих» 10 травня США та європейські країни закликали Росію до 30-денного припинення вогню, яке мало розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну.

Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі. Деякі країни долучилися до обговорення онлайн. Перед і після засідання учасники провели телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, який підтримав ініціативу.

Володимир Путін висловив готовність відновити прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі з 15 травня без попередніх умов. Цю пропозицію він озвучив на пресконференції у Кремлі 11 травня. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган також підтримав ідею проведення переговорів у Стамбулі, про що було оголошено після його розмови з президентом Франції. Володимир Зеленський підтвердив, що чекає на Путіна у Стамбулі для прямих переговорів, а російський лідер затвердив склад своєї делегації, яку очолить його помічник Володимир Мединський.